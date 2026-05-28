Autoridades en Itagüí ofrecen 80 millones para que denuncien a los responsables de la racha violenta

Itagüí

En los últimos días se han reportado al menos ocho homicidios en la vereda El Ajizal del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, que prendieron las alarmas entre las autoridades para contrarrestar esa racha violenta que se reporta entre dos grupos por el control de las rentas ilegales y el territorio. Por ello, intensificaron los operativos relámpago en esa zona, que ya dejan los primeros resultados.

Con la intención de fortalecer la investigación y capturar a los responsables de la situación violenta que deja ocho homicidios en menos de 10 días, el alcalde de esta población, Diego Torres, está ofreciendo una millonaria recompensa a la población. Además, informa que varias de estas personas están individualizadas e identificadas.

“Incautamos armas de fuego, munición, drogas. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde para darle seguridad a nuestro territorio. Esto lo vamos a lograr con la ayuda de las comunidades, con la ayuda de la gente. Puedo pedirles a todos los habitantes del sector del beneficio del Ajizal que hay una recompensa de 80 millones de pesos para los que suministran información por lo que viene ocurriendo aquí en el sector”.

En una acción coordinada entre la alcaldía y la Policía Metropolitana, se ha reportado la captura de seis personas por diferentes delitos, algunos armados, con estupefacientes o repartiendo panfletos intimidatorios a la población.

Que dieron como resultado la captura de 3 personas en flagrancia y la incautación de un revólver, 55 cartuchos calibre 5.56, 598 dosis de marihuana y cocaína. 2 equipos móviles y 2 cuadernos con información de vital importancia para las acciones operativas que adelantarán en la zona”, manifestó el coronel Julián Gil, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana.

Desde la alcaldía informaron que las acciones continuas en el territorio con un apoyo de más de cien policías están detrás de los integrantes de dos grupos que se están enfrentando y generando la zozobra entre la población.

También solicitan a la población no dejarse amedrentar mediante panfletos virtuales que han estado circulando en redes sociales con supuestos toques de queda ilegales y amenazas de limpiezas sociales.