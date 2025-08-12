Capturan a alias ‘Bola’, presunto coordinador de grupo delincuencial en Itagüí

Itagüí, Antioquia

En medio de patrullajes de control y prevención, la Policía Nacional logró la captura en Itagüí de un hombre identificado como alias ‘Bola’, de 30 años, presunto cabecilla del grupo delincuencial “Yarumito”, investigado por coordinar actividades ilícitas en el sur del Valle de Aburrá.

La detención se realizó en el barrio Ditaires, sector Las Margaritas, donde los uniformados identificaron al sospechoso y, tras intentar huir, fue interceptado. Una verificación en el sistema judicial reveló que tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

De acuerdo con el brigadier General William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, el capturado habría escapado en marzo de este año de un operativo en el que fueron detenidos nueve presuntos integrantes de la misma organización.

“Con este resultado, la Policía ratifica su compromiso en la desarticulación de las estructuras criminales y garantizar la seguridad ciudadana y proteger la integridad de todos los habitantes de Itagüí y de todo el Valle de Aburrá”, dijo.

Alias ‘Bola’ fue presentado ante la Fiscalía, y un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.