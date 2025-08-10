Lluvias en Murindó dejan daños en 40 viviendas de la comunidad Campo Alegre

Las viviendas resultaron destechadas por los fuertes vientos y las lluvias. Foto: Alcaldía de Murindó.

Un fuerte aguacero —que se prolongó durante un par de horas— causó daños en 40 viviendas de la comunidad de Campo Alegre, en Murindó, Urabá antioqueño, donde se mantiene la alerta por posibles nuevos episodios de lluvia.

Las casas quedaron destechadas por los intensos vientos y varias familias perdieron parte de sus enseres. Ahora esperan la llegada de ayudas, mientras las autoridades locales adelantan el censo para establecer la magnitud de las pérdidas.

Con base en ese diagnóstico, se entregarán materiales como láminas de zinc, plásticos y kits de alimentos para apoyar la reparación de las viviendas y atender la emergencia.

Otras emergencias

Es el segundo evento de este tipo en poco más de un mes: el pasado 6 de julio, en Coredó, los vientos destechaban 23 casas, y el 18 de marzo, otro aguacero destruyó cultivos en diferentes zonas del municipio.

En Murindó, las familias ubicadas a orillas del río Atrato, enfrentan de manera recurrente emergencias por fenómenos naturales. Desde hace años, han pedido ser reubicadas para evitar inundaciones.

Finalmente, municipios como Caucasia y El Bagre están en alerta por las fuertes lluvias que han ocasionado emergencias graves por las inundaciones en las zonas urbana y rural, siendo el comercio el más afectado.