Ubicaron un depósito con 100 kg de cocaína en Rionegro, Antioquia, presuntamente del Clan del Golfo

Rionegro- Antioquia

En zona rural del municipio de Rionegro, en el oriente de Antioquia, fue hallado un depósito en el que almacenaban cocaína lista para ser enviada al exterior, donde se iba a comercializar. El alijo tenía un valor de mil millones de pesos.

Según el Ejército, el cargamento de cocaína estaba oculto en una zona boscosa del corregimiento de San Antonio de Pereira, donde hallaron 1.000 kg del alcaloide que tenía una marca numérica 878; aunque no se detalló directamente a qué grupo ilegal pertenecería la droga, se presume de manera preliminar que sería del Clan del Golfo, lo que esta siendo investigado.

El Gaula Oriente, en conjunto con la Fiscalía, determinó que este cargamento ya estaba listo para ser enviado al exterior por las estructuras narcotraficantes.

Con este hallazgo se evita que este alcaloide llegue a las personas, afectándoles en su salud, y que el grupo ilegal reciba el dinero con el que se fortalecería su accionar en el territorio.