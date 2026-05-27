Taxista huyó por el carril de Metroplús en Medellín y recibió cuatro comparendos

Medellín, Antioquia

Un taxista protagonizó una persecución en el Centro de Medellín luego de intentar evadir un operativo de control adelantado por agentes de tránsito en la avenida Oriental, a la altura de la clínica Soma.

El conductor terminó sancionado con cuatro comparendos y el vehículo fue inmovilizado.

Según informó la Secretaría de Movilidad, el hombre fue requerido durante un procedimiento de seguridad vial y control al mal parqueo, pero se negó a atender a las autoridades y emprendió la huida.

“Desde la Secretaría de Movilidad rechazamos enérgicamente los hechos protagonizados por un taxista en la Avenida Oriental a la altura de la clínica Soma, en donde se le hace un requerimiento por parte de los agentes de tránsito en un operativo de seguridad vial y de control”. Señaló el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.

Las cámaras del Centro de Control de Tránsito y de la Policía registraron la maniobra. Durante la fuga, el conductor transitó en reversa y posteriormente ingresó en contravía al carril exclusivo de Metroplús, donde estuvo a punto de atropellar a un peatón.

“Poniendo en riesgo la vida de peatones, usuarios del transporte público colectivo y de los mismos agentes de tránsito, al lanzarles el vehículo y huir en contravía por el carril exclusivo de Metroplús” agregó el funcionario.

La persecución terminó en la diagonal 50 con calle 49, donde el vehículo fue interceptado con apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según el Secretario, se le impusieron los comparendos por desacato a la autoridad de tránsito, transitar en contravía, circular por carril exclusivo de Metroplús y conducir con la licencia vencida.

Las autoridades también informaron que el conductor no presentó la documentación obligatoria para la prestación del servicio público, entre ella la tarjeta amarilla y la tarjeta de operación.

“Hacemos un llamado a los conductores del servicio público colectivo e individual a tener toda la documentación vigente y al día por la responsabilidad enorme que conlleva su labor de transportar pasajeros”, concluyó el secretario de Movilidad.