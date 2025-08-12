Fueron enviados a prisión los responsables de asesinar a dos mujeres en Antioquia

Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres señalados de estar involucrados en los asesinatos de dos mujeres, en hechos aislados ocurridos en los municipios de Itagüí y Concordia.

El primer caso se presentó en la madrugada del 3 de agosto, en una vivienda del barrio Los Olivares de Itagüí, donde un hombre de 64 años habría atacado con arma cortopunzante a su hermana de 56 años, provocándole la muerte.

Según la investigación de las autoridades, la agresión se produjo durante la celebración del cumpleaños de la víctima, luego de que ella se negara a bajar el volumen de la música. Las autoridades establecieron que la mujer era víctima de un ciclo de violencia verbal y amenazas por parte de su hermano.

El presunto agresor se entregó voluntariamente y fue judicializado por el delito de feminicidio agravado.

El segundo hecho ocurrió el 8 de agosto en zona urbana de Concordia, en el suroeste antioqueño. Allí, un hombre de 39 años habría atacado con arma cortopunzante a su expareja sentimental, de 51 años, cuando esta salía de su casa hacia su lugar de trabajo. La mujer murió a causa de la gravedad de las heridas.

El presunto responsable fue capturado horas después en cumplimiento de una orden judicial.

En ambos casos, los procesados no aceptaron los cargos imputados por el delito de feminicidio agravado, pero ya enfrentan sus respectivos procesos de judicialización.