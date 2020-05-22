Bucaramanga

En esta época de pandemia San Andresito La Isla se catalogó como el primer centro comercial que propone reabrir el comercio al 100%, pero con una condición, atender bajo pico y local.

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Según su administrador, Vladimir Puentes Arango la medida consistirá en que a partir del 1 de junio podrá abrir cualquier negocio dependiendo si es día par o impar.

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"La decisión se debe a la infraestructura de nuestro centro comercial ya que no van a poder abrir todos los locales al tiempo. Entonces, dijimos que se podría hacer, pero dependiendo del día par e impar. Así van a poder abrir los negocios y garantizar que los clientes tengan su aislamiento y todas las medidas de bioseguridad" agregó Puente.

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La medida fue socializada con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas quien estuvo en la tarde de este jueves haciendo un recorrido por las instalaciones.

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El mandatario aplaudió el interés por reactivar el comercio con medidas que garanticen el no contagio de la COVID-19. Indicó que "estamos explorando la iniciativa de pico y local alternando estos números y claramente con el distanciamiento social".

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Se espera que sea probada por la administración para poder abrir desde los primeros días de junio y la idea es que los demás centros comerciales del área metropolitana puedan trabajar en su totalidad bajo esta estrategia.

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Actualmente San Andresito La Isla tiene solo el 10% de sus negocios abiertos, quienes están habilitados bajo los decretos nacionales y municipales. Es decir, que de 983 hay solo 80 atendiendo por una puerta y despachando por otra sin que los clientes puedan ingresar al establecimiento.