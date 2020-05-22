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11 ago 2026 Actualizado 00:10

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SANCIÓN

VIDEO: 9 personas capturadas por beber en tienda

Los hechos ocurrieron en el municipio del Socorro. Los hombres tienen entre 33 y 66 años.

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La policía de El Socorro capturó infraganti a 9 personas que se encontraban bebiendo alcohol en un establecimiento público, violando la cuarentena en el barrio La Libertad. 

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Se encontró que los hombres que estaban dentro de este negocio tienen edades entre los 33 y 66 años. 

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Según la Mayor Ruby Leonor Pinzón, comandante segundo distrito de la policía el cuadrante pudo hacer las capturas gracias a las denuncias de los ciudadanos que reportaron la aglomeración de estas personas

Lea: Investigan dos contratos que se hicieron durante la emergencia sanitaria

"Los hombres fueron traslados a la Fiscalía y se les aplicó el código penal colombiano y se les aplicaron los comparendos por estar fuera de sus viviendas e incumplir con el aislamiento preventivo" indicó la Mayor. 

 

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