"Para las verdades el tiempo": alcalde de Girón

Bucaramanga

El alcalde de Girón, Carlos Román señaló a Caracol Radio que tiene la conciencia tranquila porque la inversión que hizo el municipio en la compra de mercados para los mas necesitados en esta pandemia por coronavirus, tuvo el acompañamiento de la Contraloría. Dijo que él mismo solicitó la vigilancia.

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Román agregó que Girón fue el primer municipio de Santander en brindar ayuda a través de mercados a la población de escasos recursos. Afirmó que la adquisición de los víveres se hizo bajo el procedimiento establecido en la normas. "Los precios no se inflaron y están bajo los parámetros del mercado del momento", aseveró.

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Aseguró que aún no ha sido llamado por la Fiscalía o la Contraloría para rendir descargos por las presuntas irregularidades que pudieron haber ocurrido en la compra de ayudas humanitarias.

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Como se recordará la Fiscalía y Contraloría investigan al alcalde de Girón, Carlos Alberto Román Ochoa, por un presunto detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto en un contrato que celebró su administración con el Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, para el suministro de 20 mil kits alimentarios por un valor de mil 400 millones de pesos.