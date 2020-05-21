Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 ago 2026 Actualizado 00:31

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga
SALUD

Se reporta un nuevo caso de coronavirus en Bucaramanga

Es el paciente numero 51 según el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

Colprensa/Archivo

Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Un hombre de 26 años de Bucaramanga, que se encuentra en casa y a quien se le realiza su cerco epidemiológico es el paciente número 51 con coronavirus en Santander.

El gobernador Mauricio Aguilar explicó que los dos casos reportados ayer por el Ministerio de Salud, no correspondían a este departamento y fue un error.

Señalo que a la fecha hay 37 personas recuperadas, 11 casos activos y tres personas fallecidas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir