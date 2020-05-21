Se reporta un nuevo caso de coronavirus en Bucaramanga

Bucaramanga

Un hombre de 26 años de Bucaramanga, que se encuentra en casa y a quien se le realiza su cerco epidemiológico es el paciente número 51 con coronavirus en Santander.

El gobernador Mauricio Aguilar explicó que los dos casos reportados ayer por el Ministerio de Salud, no correspondían a este departamento y fue un error.

Señalo que a la fecha hay 37 personas recuperadas, 11 casos activos y tres personas fallecidas.