Alerta roja en municipios de Santander por riesgo de incendios forestales

Bucaramanga

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía mantienen en alerta a varios municipios de Santander ante el riesgo de incendios forestales, de acuerdo con los pronósticos del Ideam actualmente hay alerta roja en cinco municipios ubicados en las provincias de Soto norte y de García Rovira, en donde las condiciones climáticas podrían favorecer la propagación de incendios de cobertura vegetal.

Eduard Sánchez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Santander, explicó que esta alerta permite a las autoridades municipales, prepararse y mantener activos sus mecanismos de respuesta ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

“Realmente es una alerta de donde puede focalizarse por las altas temperaturas, unos puntos donde fácilmente se darían las condiciones para un incendio forestal. Decir qué personas se pueden afectar pues es muy difícil porque no sabemos en qué sitio exacto se pueda dar. Lo único es que estos pronósticos nos permite enviarlos y compartirlos con los municipios para que ellos tengan todas sus capacidades de respuesta listas para atender cualquier eventualidad que se presente”, agregó Sánchez.

Uno de los incendios que actualmente se ha atendido por los organismos de socorro se registra en el municipio de Mogotes. Según Sánchez la emergencia está siendo controlada por el cuerpo de hombres local y el apoyo de las comunidades, mientras la gobernación mantiene comunicación y coordinación, para determinar si es necesario enviar refuerzos para lograr el control y posterior liquidación de las llamas.

La situación también genera preocupación por la afectación ambiental, la oficina de gestión del riesgo de Santander estima que durante los últimos 15 días alrededor de 200 hectáreas de bosque han resultado afectadas por incendios forestales registrados en diferentes zonas del departamento. Las autoridades atribuyen esas condiciones en parte a las puertas temperaturas y el incidencia del fenómeno de El Niño.

La gobernación insistió en que la prevención y el reporte oportuno de cualquier conato de incendio es fundamental para evitar que las llamas se extienden y generen mayores afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades.