Un caballo murió durante una cabalgata en Villanueva, Santander

Bucaramanga

El municipio de Villanueva en Santander durante este puente se están realizando las ferias y fiestas y en medio de una cabalgata los asistentes denunciaron la muerte de un caballo.

Según reportó la comunidad, la cabalgata transcurría con normalidad por las calles del municipio cuando el jinete realizó una maniobra y el animal se puso en dos patas y luego cae al piso.

A través de un comunicado, la alcalde de Villanueva indicó que al momento del accidente del caballo se activaron los protocolos de atención veterinaria, sin embargo el animal falleció de inmediato en el lugar de los hechos.

“Ante lo ocurrido, la Administración Municipal activó de manera inmediata el protocolo de atención veterinaria, cuyo equipo acudió oportunamente al lugar para verificar y atender la situación. La Administración Municipal lamenta profundamente lo sucedido y reitera su compromiso con el bienestar y la protección de los animales”, indicó la alcaldía.

Por ahora no se conoce el dictamen oficial de la muerte del caballo, hecho que ha abierto nuevamente el debate sobre la reglamentación de este tipo de actividades en las ferias y fiestas de los municipio.