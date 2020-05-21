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Bucaramanga

Según la Fiscalía en el municipio de El Socorro (Santander) Fueron detectadas presuntas irregularidades en el contrato de asociación N.º 20030103 de 2020, cuyo valor asciende a 125 millones de pesos, para recibir apoyo en la atención del adulto mayor vulnerable.

La alcaldesa municipal, Claudia Luz Alba Porras, será imputada por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

También el ente investigativo señaló que en la Alcaldía de Girón (Santander) se celebró un contrato para el suministro de kits alimentarios para la población vulnerable, en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, por 1.400 millones de pesos.

Según el ente hay elementos que darían cuenta de presuntas irregularidades en la etapa precontractual.

Se citaron a interrogatorio a dos personas por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.