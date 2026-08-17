Racionamiento de agua en cinco municipios de Santander tras el fenómeno de El Niño

La escasez de agua comienza a generar medidas de racionamiento en varios municipios de Santander, ante la disminución de los niveles de las fuentes hídricas del departamento, tras las altas temperaturas del fenómeno de El Niño.

Eduard Sánchez, director de la oficina para la gestión del riesgo y desastres departamental, confirmó que en Málaga y Capitanejo ya se están realizando racionamientos de agua, con horarios establecidos para el suministro del servicio, como medida para garantizar el recurso y promover un uso adecuado.

La situación también se presenta en la provincia de Vélez. En Vélez y Guavatá, las autoridades han tenido que apoyar el abastecimiento mediante carrotanques para atender las necesidades de las comunidades y compensar la reducción en la disponibilidad de agua.

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Estos municipios se unieron a Socorro, donde hace unos días también empezaron a vivir un periodo especial en materia de suministro de agua; las autoridades tuvieron que establecer un plan especial para el abastecimiento del recurso.

¿Por qué se debe hacer racionamiento en estos municipios?

El panorama es preocupante debido a los bajos niveles de los principales sistemas de almacenamiento. Según Sánchez, la mayoría de los embalses y cuerpos hídricos de importancia en Santander se encuentran por debajo del 50% de su capacidad, una situación que evidencia la reducción del recurso disponible.

La disminución de los niveles también está afectando a los ríos que alimentan las principales cuencas de la región, que presentan una reducción significativa en sus caudales. Las autoridades mantienen el llamado a hacer un uso racional del agua, especialmente en los municipios donde ya se han comenzado a implementar medidas para controlar el suministro.

“Cada gota cuenta, cuidar el agua es responsabilidad de todos, por esta razón, incluso con carrotanques se está garantizando el suministro del preciado líquido, pero hacemos un llamado a utilizarlo con responsabilidad”, señaló el funcionario.