Misión cumplida: regresó a Santander el equipo de rescate de la Defensa Civil que operó en Cali

Con cansancio, pero también con satisfacción por la misión cumplida, regresaron a Santander los integrantes del L-USAR COL 28 de la Defensa Civil Colombiana, luego de permanecer durante siete días en Cali, Valle del Cauca, apoyando las labores de atención de la emergencia.

El equipo fue activado pocas horas después del terremoto. Según Brian David Cardoza Sánchez, líder del L-USAR COL 28, cerca de las 9:00 de la mañana recibieron la orden de movilización y al mediodía iniciaron el desplazamiento hacia la capital del Valle del Cauca.

Una vez llegaron a Cali, comenzaron con la evaluación y reconocimiento de estructuras para posteriormente adelantar labores de búsqueda y rescate. “Nuestros periodos operacionales fueron de más de 20 horas”, explicó Cardoza Sánchez, al destacar el esfuerzo de los hombres y mujeres que hicieron parte del grupo.

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En total, el equipo estuvo conformado por 20 integrantes, entre ellos tres mujeres, además de un funcionario, quienes participaron en las operaciones durante siete días consecutivos.

El trabajo incluyó la búsqueda, localización, extracción y recuperación técnica de víctimas en las zonas afectadas, de acuerdo con las capacidades especializadas del grupo USAR. Cristian Leonardo Páez Arciniega, otro de los funcionario de la Defensa Civil Colombiana, explicó que las operaciones se desarrollaron siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

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Tras completar las labores, el grupo inició el regreso a Santander. Todos sus integrantes retornaron a salvo, un aspecto que, para el líder del equipo, representa una de las mayores satisfacciones después de jornadas marcadas por el riesgo y el esfuerzo físico.

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Antes de emprender el regreso, el mensaje del equipo para los habitantes de Cali fue de solidaridad: “Un abrazo para los caleños, hermanos de Santander”, expresó Cardoza, quien aseguró que su presencia en la emergencia fue una manera de acompañarlos en medio del dolor.

Ahora, los rescatistas vuelven a casa con la satisfacción de haber cumplido su misión y con el reconocimiento de Santander por una labor que, durante siete días, los llevó a trabajar en uno de los escenarios más difíciles: entre estructuras colapsadas y en medio de una emergencia que dejó a miles de familias afectadas en el país.