Ofrecen $30 millones de recompensa por información del homicidio de exalcalde de Rionegro, Santander

Una recompensa de hasta $30 millones de pesos fue ofrecida por la Gobernación de Santander para quien entregue información que permita identificar y ubicar a los responsables del homicidio de Wilson Vicente González Reyes, exalcalde de Rionegro en Santander, ocurrido la noche del pasado 14 de agosto en la vereda Galápagos.

La recompensa fue confirmada por Óscar Hernández, secretario del Interior de Santander, quien señaló que las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer este crimen y dar con los responsables.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, González Reyes habría sido atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicletas, confirmaron también que una de las dificultades fue llegar hasta el lugar de los hechos por su ubicación.

La vereda Galápagos se encuentra aproximadamente a dos horas del casco urbano de Rionegro y, debido a las condiciones geográficas y de acceso, fue necesario coordinar con el Ejército Nacional el acompañamiento para el desplazamiento de las autoridades. Allí se realizaron los actos urgentes de inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para aportar información que pueda ser clave en el avance de la investigación.

“Desde la Gobernación de Santander y desde la Policía Nacional se ofrece una recompensa para las personas que brinden información oportuna y verificada con relación a los autores de este hecho criminal. Nos solidarizamos con su familia y con sus seres queridos. Nos comprometemos a la lograr el esclarecimiento de este hecho”, señaló el Coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro comandante departamento de Policía Santander.

Los datos pueden entregarse a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212, bajo absoluta reserva.