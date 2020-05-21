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11 ago 2026 Actualizado 00:10

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CULTURA

Denuncian mal uso de beneficios del IMCT

El Instituto de cultura entrega beneficios monetarios a artistas en medio de la cuarentena.

Músicos se aprovecharían de beneficios que entrega el IMCT

Músicos se aprovecharían de beneficios que entrega el IMCT

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Néstor Rueda, director del instituto Municipal de Cultura y Turismo,IMCT, explicó que hay un beneficio de 500 mil pesos que reciben los artistas que viven en Bucaramanga en medio de la emergencia sanitaria.

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Al parecer,  cerca de 10 músicos que no habitan en la capital de Santander , han engañado a las autoridades para recibir ese beneficio.

El director de la entidad, indicó que a la fecha se han beneficiado cerca de 500 artistas bumangueses.

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"Hay muchos artistas que viven en Girón, Floridablanca, Piedescuesta y consideran en su imaginario que pueden participar en la convocataria. Dentro de los requerimientos de la convocatoria está incluido como un documento una declaración juramentada que ellos dicen que viven en Bucarmaanga  y ponen una dirección, pero ha ocurrido, que no viven en Bucaramanga, eso han denunciado los mismos artistas".

Más del 70% de los artistas han recibido el estímulo de la convocatoria que está haciendo el instituto de cultura y que culminará el 31 de junio.

 

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