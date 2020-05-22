Bucaramanga

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $242.800.994,00 contra el Alcalde del Municipio de Girón (Santander), Carlos Alberto Román Ochoa, por un detrimento patrimonial ocasionado por el presunto sobrecosto que se dio en un contrato que celebró su administración con el señor Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, para el suministro de 20.000 kits alimentarios, por un valor de $1.400.000.000.

El organismo de control consideró que, a pesar de la delegación de las funciones para contratar en un funcionario de su administración, no puede desprenderse de la obligación de supervisión y control respecto del manejo y destinación que se le debe dar a los recursos asignados al municipio.

La Contraloria Genneral, vinculó también como responsables fiscales a: *Luz Mireya Machuca Rangel, en calidad de Jefe de la Oficina de Contratación del municipio de Girón, quien suscribió el contrato de suministro N° 0088 de 2020, atendiendo a la delegación contenida en el decreto municipal N° 0006 del 14 de enero de 2019. *Juan Carlos Pinto Lorza, en calidad de Secretario de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión del Riesgo del municipio de Girón, en virtud de la cual suscribió los estudios previos del contrato MN° 0088 de marzo 25 de 2020. Y, a su vez, también actuó como supervisor del señalado contrato. *Ariel Castro Garcés, propietario del establecimiento de comercio Districostos, en calidad de contratista en el contrato de suministro N° 0088 de 2020.

En este caso, la Contraloría General estableció un presunto sobrecosto del 32% en el valor de los kits alimentarios que contrató el municipio de Girón con este contratista.Por presunto sobrecosto del 100% en compra de un millón de tapabocas:

El presunto daño patrimonial al Estado está representado en la pérdida de recursos por $242.800.994,00, originada en la indebida planeación y posterior celebración del contrato de suministro N° 0088 de marzo 25 de 2020, dentro del cual se evidenció el sobrecosto señalado.

Una vez se efectuaron las deducciones legales a las que estaba sujeto el contrato de suministro, así como los costos en que incurrió en pólizas y logística para el empaque, transporte y entrega, como también descontada la utilidad a la cual tenía derecho, el valor que recibió el contratista por cada uno de los kits suministrados ascendió a $55.140,05.

Lo anterior permite señalar que se produjo un presunto detrimento patrimonial ocasionado por el sobrecosto que se generó en el valor de los kits alimentarios, puesto que el costo de adquisición de los productos fue de $43.000, mientras que el valor que recibió el contratista, luego de descontada su utilidad razonable, fue de $55.140,05, generándose así un mayor valor o sobrecosto de $12.140,05 por cada kit alimentario suministrado, que al ser multiplicado por los 20.000 kits comprendidos en el objeto del contrato, arroja un valor de $242.800.994,00, que se configura como daño patrimonial a los recursos del Estado.

Alcaldía de Barrancabermeja (Santander) Se abre indagación preliminar por presuntos sobrecostos de aproximadamente 37,55% en el contrato de suministro No. 0437-20 del 2 de abril de 2020, por un valor de $1.259 millones, celebrado entre la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja (Santander) y la sociedad Disansi S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 10.000 kits alimentarios para la población vulnerable identificada para la atención a la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 en el Distrito de Barrancabermeja.

Al comparar los precios establecidos en el contrato cuestionado, tanto los iniciales como los reajustados, con los precios estimados por Colombia Compra Eficiente -a través del Catálogo Grandes Superficies CCE- para los mismos elementos que componen el kit alimentario contratado, se observa un presunto sobrecosto por kit alimentario del 37,55% (en el valor inicial) y de 13,45% (en el valor reajustado), respectivamente.

Alcaldía de Floridablanca (Santander) Presunto sobrecosto del 32.38% en el Contrato 0391 del 02/04/2020 y Adiciones 1 y 2, suscrito con Ledys Herrera Villamizar (Senalicas) para el suministro de alimentos de primera necesidad (mercados) dirigidos a la población vulnerable del municipio de Floridablanca (20.000), con un valor inicial de $630.320.000 y valor final de $2.190.592.272 En la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la CGR se adelanta la indagación preliminar, que se encuentra en etapa probatoria.