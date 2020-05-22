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11 ago 2026 Actualizado 00:57

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SALUD

VIDEO: Hombre de 90 años tiene coronavirus

El caso se reportó en Barrancabermeja. Así las cifras, el departamento llega a los 52 contagiados.

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Luego de que el día lunes se comenzaran a hacer pruebas de coronavirus puerta a puerta en Barrancabermeja, esta estrategia ya arrojó el primer caso positivo a un adulto mayor.

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Según el secretario de salud del municipio, Luis Fernando Castro se trata de un hombre de 90 años, la persona con más edad contagiada en el departamento, quien está aislado en su vivienda y se encuentra estable.

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El otro caso reportado este jueves es un joven de 26 años que se encuentra aislado en Bucaramanga.

A la fecha hay 37 personas recuperadas, 11 casos activos y tres personas fallecidas.

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