Policía desplegó más de 2.000 policías durante el puente festivo en Santander

Bucaramanga

La Policía Nacional desplegó más de dos mil uniformados en los 87 municipios del departamento para garantizar la seguridad en cada uno de ellos y sobre todo en los 10 que tenían ferias y fiestas durante este fin de semana.

De acuerdo con la institución, fueron alrededor de 250 policías los que estuvieron destinados exclusivamente a garantizar la seguridad y convivencia durante las celebraciones con presencia en lugares en donde se concentró la mayor cantidad de personas.

Este despliegue también contempló un componente especial para las carreteras del departamento. La policía anunció que se instalaron 11 puestos de control en los principales ejes viales de Santander, con el propósito de fortalecer la seguridad vial, prevenir, accidentes y verificar el cumplimiento de las normas de tránsito.

“Invitar a los ciudadanos a respetar las señales de tránsito. De igual manera, a la tolerancia y así que todos los ciudadanos puedan disfrutar un puente festivo en paz y armonía”, dijo el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander.

Las autoridades también le pidieron a los ciudadanos mantener la tolerancia durante cada una de las celebraciones, y así evitar que se presentarán confrontaciones, y además que se reportara oportunamente cualquier situación que pudiese afectar la seguridad y el orden público.