Medellín

Medellín vivirá este fin de semana el duodécimo Concurso Internacional de Bandas, que se cumplirá este sábado 28 y domingo 29 de noviembre con la participación de 32 agrupaciones locales, nacionales y extranjeras.

Medellín Marcha Musical se hará en el Coliseo Polideportivo de la Universidad Nacional de Colombia, Campus El Volador.

El certamen reúne a agrupaciones músico-marciales con sus presentaciones de música, movimiento escénico y percusión.

Desde la organización del evento destacaron que “por primera vez, una mujer asumirá la presidencia del jurado: la maestra y directora canadiense Andrea Stephanie Ciona”.

Ingreso gratuito

El Concurso Internacional de Bandas hace parte de la apuesta cultural y artística del Distrito y tiene entrada libre.

La programación está prevista entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche para disfrutar de presentaciones cargadas de talento y de un amplio repertorio de instrumentos de viento, percusión, timbales y bombos.

La secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, Verónica Suárez Restrepo, convocó a la ciudadanía para que participe de este evento: “Si no tienes planes para este fin de semana, les tenemos uno gratis para compartir junto a 39 bandas que se presentarán en el Concurso Internacional de Bandas Medellín Marcha Musical”.

Las agrupaciones estarán acompañadas por bastoneras, abanderados y grupos de baile que competirán frente a los asistentes y los jurados, quienes provienen de Estados Unidos, Canadá y Bélgica.

Nueva categoría

Este certamen incorporará una categoría de juzgamiento para Color Guard o cuerpo de abanderados, que estará a cargo de la estadounidense Sarah Pichardo, “fortaleciendo así los estándares técnicos y artísticos de la competencia”, explicaron desde la organización.

La invitada especial internacional será Drum & Bugle Corps, de Guatemala, que participará en la modalidad de Festival Internacional.

Esta agrupación tendrá dos presentaciones sin competir por puntajes, pero recibirá retroalimentación del equipo de juzgamiento.

Los competidores estarán distribuidos en las categorías de Estilo Militar Colombiano, Bugles, Brass y Full Brand.

El próximo sábado se desarrollará la semifinal y el domingo se tiene prevista la gran final del Concurso Internacional de Bandas.

Novedad

Como parte de la programación, se tiene prevista una batalla de tambores mayores en modalidad de exhibición no competitiva, con la participación de 20 bandas clasificadas a la semifinal.

También habrá una muestra de rutina libre y, en la fase final del domingo, los seleccionados harán parte de una jam session en la que, mediante sorteo, se definirá la pista musical, el orden de presentación y el recorrido en el campo.