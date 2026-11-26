Preparativos para consulta popular del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en Antioquia. Cortesía: Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que este domingo 29 de noviembre se realizará la consulta popular para la constitución del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, en el Oriente antioqueño.

Para esta jornada están habilitados 383.952 ciudadanos de los municipios de Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Unión y San Vicente Ferrer. Del total de personas convocadas a las urnas, 196.512 son mujeres y 187.440 hombres.

La entidad instalará 87 puestos de votación, distribuidos en 51 ubicados en zonas urbanas, 35 en zonas rurales y uno en la cárcel. En total, estarán disponibles 501 mesas: 427 urbanas, 73 rurales y una en el centro penitenciario.

Rionegro concentra el mayor número de ciudadanos habilitados para votar, con 135.797, seguido de La Ceja, con 61.922; El Carmen de Viboral, con 47.939; Guarne, con 45.417; El Santuario, con 31.380; El Retiro, con 23.063; La Unión, con 20.682, y San Vicente Ferrer, con 17.752.

Requisitos para aprobar la consulta

Uno de los aspectos que determinará el resultado de la jornada es el umbral de participación establecido en la legislación colombiana.

De acuerdo con el literal e) del artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, modificado por el artículo 1 de la Ley 1993 de 2019, “se entenderá aprobado el proyecto sometido a consulta popular cuando la mayoría de votos de cada uno de los municipios interesados sea favorable a la propuesta y la participación ciudadana haya alcanzado al menos el cinco (5) por ciento de la población registrada en el respectivo censo electoral de cada uno de los municipios intervinientes”.

Esto significa que cada uno de los ocho municipios deberá alcanzar su propio umbral de participación y registrar mayoría de votos favorables para que la propuesta sea aprobada.

En Rionegro deberán participar al menos 6.790 ciudadanos; en La Ceja, 3.097; en El Carmen de Viboral, 2.397; en Guarne, 2.271; en El Santuario, 1.569; en El Retiro, 1.154; en La Unión, 1.035, y en San Vicente Ferrer, 888.

Para garantizar el desarrollo de la jornada, la Registraduría designó 3.665 jurados de votación, de los cuales 3.006 son titulares y 659 remanentes.

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, invitó a los ciudadanos a acudir temprano a las urnas. “La invitación es a que aquellas personas que decidan salir a votar lo hagan temprano para evitar aglomeraciones y filas, porque después de las cuatro de la tarde ninguna persona podrá ejercer ese derecho”, señaló.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en www.registraduria.gov.co, ingresando a la opción Electoral, luego a Elecciones Atípicas y mecanismos de participación y seleccionando Consulta Popular Área Metropolitana Valle de San Nicolás.