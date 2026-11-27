El representante a la Cámara por el Magdalena Chadán Rosado rechazó la propuesta del gobernador Jairo Aguilar. Foto: Redes Sociales

La ubicación de las operaciones del proyecto gasífero Sirius 1 y 2 comienza a generar posiciones entre dirigentes del Caribe colombiano.

El representante a la Cámara por el Magdalena, Chadán Rosado, respondió al gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, quien planteó al Gobierno nacional establecer en su departamento una oficina para coordinar las operaciones de gas costa afuera.

A través de sus redes sociales, Rosado rechazó la propuesta y aseguró que el Magdalena defenderá su participación en el proyecto.

“No, gobernador @jaiaguilar, se equivoca al pensar que los magdalenenses vamos a permitir que la operación de Sirius 1 y 2 se traslade a La Guajira”, escribió el congresista.

En el mismo pronunciamiento, aseguró que distintos sectores del departamento están unidos para reclamar participación en el desarrollo de esta industria.

“Las fuerzas vivas del departamento estamos unidas para reclamar lo que nos corresponde por la cercanía a Santa Marta y para exigir el trámite expedito de las dos consultas previas”, agregó.

Santa Marta también reclama protagonismo

La declaración se conoce un día después de la firma del Gran Acuerdo de Energía y Gas del Caribe, realizada en Santa Marta, con participación de autoridades nacionales, congresistas, empresarios y representantes de distintos sectores.

Durante el encuentro, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, pidió al Gobierno nacional que Santa Marta sea el centro de operaciones del proyecto Sirius.

“Está en Santa Marta y se tiene que quedar en Santa Marta”, manifestó, al destacar la infraestructura portuaria, la capacidad logística y las condiciones de la ciudad para participar en el desarrollo de esta industria.

Por su parte, el gobernador Jairo Aguilar ha planteado que La Guajira también tenga una oficina para las operaciones de gas costa afuera, con el propósito de vincular empresas y generar oportunidades económicas en su territorio.

El proyecto Sirius, desarrollado por Ecopetrol y Petrobras, representa uno de los mayores descubrimientos de gas costa afuera en Colombia. Mientras avanzan sus etapas de desarrollo, Magdalena y La Guajira han comenzado a exponer sus argumentos para participar en las oportunidades que genere esta industria.