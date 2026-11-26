Medellín enciende este viernes sus Alumbrados EPM con un recorrido por las culturas del mundo. Foto: Empresas Públicas de Medellín.

Medellín, Antioquia

Medellín dará inicio a la temporada navideña este viernes 27 de noviembre con el encendido oficial de los Alumbrados EPM 2026, una tradición que llega a su edición número 59. Este año invita a recorrer diferentes culturas y regiones del mundo bajo el concepto “Un mundo de experiencias en Navidad”.

El tradicional Ritual de Encendido se realizará a partir de las 6:00 p. m. en Parques del Río, con ingreso gratuito para toda la comunidad. La jornada contará con la presentación de Cantoalegre, agrupación ganadora del Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Infantil. También participarán el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gerente general de EPM, John Maya Salazar, quienes marcarán el inicio oficial de la celebración.

La propuesta de este año está inspirada en nueve regiones del mundo: Andina, Caribe, África, Árabe, Mediterránea, Nórdica, Oriental, Amazónica y Oceánica. A través de personajes, símbolos, paisajes, arquitectura, colores y efectos de iluminación, los visitantes podrán conocer distintas expresiones culturales sin salir de Medellín.

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Un recorrido de luz sobre el río Medellín

Uno de los principales atractivos estará ubicado sobre el río Medellín, donde se instalarán 14 carrozas iluminadas y 9 pabellones inmersivos a lo largo de 1,5 kilómetros, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, incluyendo los senderos del río y Parques del Río.

Las carrozas representarán diferentes expresiones culturales, mientras que los pabellones ofrecerán experiencias interactivas y sensoriales mediante juegos de luz, color, formas y sonido. Estos últimos fueron diseñados y construidos en su totalidad por el equipo de Alumbrados EPM.

Además del corredor principal, la iluminación llegará a 28 lugares de Medellín, entre parques barriales, corregimientos y avenidas, con el propósito de extender la celebración a diferentes sectores de la ciudad.

Eficiencia energética y economía circular

Esta edición también incorpora medidas para optimizar el consumo de energía y aprovechar los materiales. Durante los 46 días de exhibición, los Alumbrados consumirán 136.017 kilovatios hora (kWh), una cantidad que, según EPM, equivale a 14 minutos del consumo energético de Medellín durante una hora pico.

El montaje contará con 11,5 millones de bombillas LED y más de 400 equipos para controlar su encendido y apagado. De estos, 55 tendrán un sistema de telegestión que permitirá monitorear su funcionamiento en tiempo real.

En materia de sostenibilidad, EPM también reutilizó y transformó elementos de montajes anteriores. Entre los materiales aprovechados se encuentra la madera recuperada de los embalses de la empresa, mediante el programa Aldeas, que ahora hace parte de los pabellones inmersivos.

Los Alumbrados EPM estarán disponibles para el público desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la medianoche.