La Registraduría Nacional del Estado Civil reportó un aumento en el número de comités inscriptores registrados para las elecciones territoriales de 2027. Según el balance entregado por la entidad, hasta el 25 de noviembre de 2026 se habían inscrito 216 comités en diferentes regiones del país.

El registro comenzó el pasado 31 de octubre y corresponde a las organizaciones que buscan respaldar candidaturas mediante grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco.

De acuerdo con la información de la Registraduría, para las elecciones territoriales de 2023, con corte a noviembre de 2022, se habían registrado 113 comités. Esto significa que, frente al proceso electoral anterior, el número de registros aumentó en 103, equivalente a un incremento del 91,15%.

La entidad señaló que este comportamiento refleja un mayor interés de los ciudadanos en participar en la contienda electoral a través del mecanismo de recolección de firmas. También advirtió que el incremento representa un reto operativo, debido al volumen de apoyos ciudadanos que deberán ser revisados para determinar el cumplimiento de los requisitos.

Registraduría deberá revisar las firmas

Frente al aumento de las inscripciones, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, se refirió a las capacidades que deberá disponer la entidad para atender el proceso de verificación.

“Este incremento nos exige fortalecer nuestras capacidades técnicas, operativas y humanas para responder al volumen de firmas que deberán ser revisadas”, indicó el funcionario.

Penagos agregó que la Registraduría deberá procesar y verificar los apoyos ciudadanos presentados por cada comité. En ese sentido, afirmó: “La Registraduría Nacional tiene el compromiso de procesar y verificar cada uno de estos apoyos ciudadanos con absoluto rigor, garantizando la eficiencia y oportunidad del proceso”.

Según el calendario electoral, el plazo para registrar los comités inscriptores de candidaturas vence el 30 de junio de 2027.

Posteriormente, los ciudadanos y organizaciones que hayan cumplido con esta etapa tendrán hasta el 31 de julio de 2027 para realizar la recolección y entrega de las firmas con las que buscan respaldar la inscripción de sus candidatos.