Jericó, Antioquia

Juan Pablo Olivares, ciudadano mexicano y propietario de la finca hotel Santa Laura, fue asesinado durante la noche del miércoles 25 de noviembre en el municipio de Jericó, Suroeste antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, señaló que el homicidio ocurrió horas después de los bloqueos viales registrados durante el día en esta localidad en medio del desarrollo de protestas contra la minera Quebradona.

Ofrecen hasta $200 millones de recompensa

Tras conocerse el crimen, el mandatario departamental anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y judicializar a los responsables del asesinato.

Asimismo, informó que este jueves 26 de noviembre se adelantará un Consejo Extraordinario de Seguridad para abordar los hechos.

“Exigimos a los organismos de seguridad y justicia esclarecer este crimen y capturar a los responsables. La impunidad envalentona a los delincuentes, debilita la autoridad del Estado y socava la confianza ciudadana”, manifestó Rendón.

El gobernador de Antioquia también expresó su solidaridad con Isabel Arteaga, esposa de la víctima, y sus familiares.