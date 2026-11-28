Medellín

Un hombre está siendo acusado de presuntamente abusar de un niño en Medellín. Según el reporte de la fiscalía, el señalado habría sido sorprendido por un familiar, la víctima que de inmediato puso en conocimiento de las autoridades el caso.

El ente investigador manifestó que esta persona fue capturada en el barrio Castilla por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la denuncia, el hombre ingresó a la casa del menor de cinco años aprovechando que estaba solo y la puerta principal sin seguro. Ya en la habitación del infante lo habría accedido carnalmente.

El relato indica que fueron los gritos del niño los que alertaron a una tía que vive cerca y quien llegó a auxiliarlo y habría sorprendido al hombre, presuntamente agrediéndolo sexualmente.

Por estos hechos, servidores del CTI hicieron efectiva una orden de captura y lo presentaron ante un juez y luego de que la fiscalía le imputara el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por lo que el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Mientras que el menor recibió acompañamiento psicosocial y el Instituto de Bienestar Familiar y la alcaldía de Medellín le restablecieron los derechos.