La carrera 70 de Medellín fue incluida en el listado de las 28 calles más cool del mundo en 2026, elaborado por la revista internacional Time Out. El sector, reconocido por su actividad gastronómica, musical y comercial, ocupó el puesto número 27 de la clasificación, que reúne calles de diferentes ciudades del mundo.

En su reseña, la publicación destacó que La 70 mantiene elementos de la cultura colombiana, a pesar del crecimiento turístico y comercial que ha tenido durante los últimos años. Entre los aspectos mencionados están las fondas, los restaurantes de comida tradicional, las chivas y los establecimientos nocturnos en los que la música hace parte de la actividad cotidiana.

La revista también hizo referencia a la dinámica social que caracteriza este corredor, especialmente durante los fines de semana, cuando sus bares y establecimientos reciben a personas que se reúnen alrededor de géneros como la salsa, el vallenato y el reguetón.

Otro de los aspectos señalados es el movimiento que se registra durante las jornadas de fútbol. Por su cercanía con el estadio Atanasio Girardot, La 70 se convierte en un punto de encuentro para los aficionados que llegan al sector antes de los partidos y comparten en sus restaurantes, bares y fondas.

La identidad cultural, uno de los aspectos destacados

Para Time Out, la presencia de negocios tradicionales y la permanencia de algunas costumbres locales hacen parte de los elementos que distinguen a La 70 dentro de la oferta de entretenimiento de Medellín.

La publicación señaló que, aunque el sector ha incorporado establecimientos dirigidos a turistas y visitantes, todavía conserva restaurantes, fondas y espacios que hacen parte de las dinámicas de los habitantes de la ciudad.

La clasificación de las calles fue elaborada a partir de las valoraciones de editores de Time Out y expertos locales. Para seleccionar los lugares se tuvieron en cuenta aspectos como la gastronomía, el comercio, la vida nocturna, los espacios de encuentro comunitario y la presencia de establecimientos independientes.

El objetivo del listado es identificar calles que permitan conocer la cotidianidad de las ciudades y sus expresiones culturales, más allá de los recorridos turísticos tradicionales.

Los establecimientos que recomienda Time Out

Dentro de los lugares mencionados en la reseña sobre La 70 aparece Mondongo’s, restaurante que ofrece platos de la gastronomía antioqueña y que durante décadas ha recibido a comensales de Medellín y visitantes.

También figura Múcura, establecimiento cuya propuesta gastronómica incorpora preparaciones con sabores del Caribe colombiano, entre ellas platos con mariscos y acompañamientos como el arroz con coco.

En el componente musical y de entretenimiento, la publicación incluyó a La Tienda de la 70, una fonda que reúne presentaciones musicales en vivo y elementos asociados con las celebraciones populares colombianas, entre ellos el aguardiente.

Otro de los establecimientos destacados es Tíbiri Bar, reconocido por su programación alrededor de la salsa. Según la reseña, el lugar cuenta con cerca de 35 años de trayectoria en la actividad nocturna de este sector de Medellín.

En el caso de este sector, la publicación hizo énfasis en la combinación de restaurantes, música, establecimientos tradicionales y espacios de encuentro que mantienen su actividad durante la semana y, especialmente, los fines de semana.

La reseña también pone en contexto la relación de La 70 con el fútbol, debido a su cercanía con el estadio Atanasio Girardot y a la concentración de aficionados que frecuentan sus establecimientos antes y después de los encuentros deportivos.