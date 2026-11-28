Valdivia- Antioquia

Una familia fue auxiliada por el ejército en el norte de Antioquia luego de que recibiera presuntas amenazas de un grupo al margen de la ley. Estas personas fueron evacuadas vía aérea hasta Caucasia, donde se les activó la ruta de seguridad.

Según el reporte de la Brigada 11 del Ejército, un hombre abordó a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles en el corregimiento de Raudal Viejo, manifestándoles que había recibido amenazas del grupo ilegal Clan del Golfo, por lo que requería apoyo para salir de la zona de manera segura él, su esposa y un hijo pequeño.

Ante este inminente riesgo del núcleo familiar, el ejército gestionó la evacuación vía aérea de estas personas para salvaguardar su integridad. Luego fueron dejadas en manos de las autoridades competentes para su apoyo y protección.

Las personas fueron valoradas por personal médico y se encuentran en un lugar seguro a la espera de que se les indique el paso a seguir fuera de ese territorio en disputa entre grupos armados ilegales con la presencia del Clan del Golfo y ELN.