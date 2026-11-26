Después de más de tres décadas de operación en el transporte público, el Metro de Medellín anunció la presentación de Estación 77 - Ciudad Peldar, el primer proyecto inmobiliario que lleva al mercado en su historia, como parte de un portafolio de 41 oportunidades inmobiliarias identificadas por la Empresa.

La iniciativa hace parte de una estrategia que busca ampliar la participación del Metro en el desarrollo urbano de los territorios donde tiene presencia, mediante proyectos que integren vivienda, comercio y transporte público.

De acuerdo con la Empresa, esta propuesta responde a una visión en la que el Metro busca mantener su papel en la movilidad de la región y participar en la construcción de espacios urbanos que permitan a las personas vivir, trabajar, encontrarse y movilizarse.

Estación 77 estará ubicado junto a la estación Envigado, sobre la avenida Regional y frente al centro comercial Viva Envigado. El desarrollo hace parte del Plan Parcial Ciudad Peldar y, según el Metro, será el único proyecto del sector que tendrá conexión directa con el sistema de transporte masivo.

La construcción estará a cargo de AR Construcciones, compañía antioqueña que asumirá el desarrollo inmobiliario. Por su parte, el Metro participará mediante Negocios Metro, como habilitador urbano, con el aporte del suelo, la conexión al sistema de transporte, la gestión urbanística y la integración con el transporte público.

Vivienda, comercio y conexión con el sistema Metro:

La iniciativa también se enmarca en el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), una estrategia de planificación urbana que toma el transporte público como eje para organizar el crecimiento de las ciudades y articular diferentes actividades alrededor de los sistemas de movilidad.

El Metro señaló que este modelo se aplica en ciudades como Tokio, Hong Kong y São Paulo, donde la infraestructura de transporte se integra con el desarrollo de los territorios, la generación de valor y las condiciones de vida de sus habitantes.

La apuesta del Metro con Estación 77 también tiene un componente financiero. Según la Empresa, este tipo de desarrollos permitirá generar fuentes de ingresos complementarias a la operación del sistema de transporte, como parte de su estrategia de sostenibilidad.