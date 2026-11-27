Congreso y Abelardo de la Espriella. Fotos: Colprensa y Getty Images

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció, por primera vez, acerca de la discusión del salario mínimo para 2027.

Lo hizo durante el Encuentro Nacional de Modernización del Sistema Subsidio Familiar, en el que participaron todas las Cajas de Compensación.

El mandatario anunció que está analizando la propuesta de un “salario solidario”, en el que las Cajas de Compensación tendrían un papel clave.

“Colombia tiene todavía mucho por hacer para garantizar salarios dignos y conseguir que millones de compatriotas puedan vivir de su trabajo en condiciones más justas”, dijo.

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