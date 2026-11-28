Remedios- Antioquia

Fuentes del municipio de Remedios en el Nordeste de Antioquia confirmaron a Caracol Radio que en las últimas horas fueron rescatados con vida tres de los cuatro mineros que permanecían atrapados en un socavón desde el pasado viernes. Los trabajadores fueron valorados por personal médico y se encuentran bien de salud

Desde el territorio se informa que aún avanzan en las labores de rescate del cuarto minero que continúa dentro de la mina, pero que se confirma que está vivo

En esta actividad de rescate participan los bomberos, salvamento minero y la comunidad, entre otros funcionarios de la gobernación y la alcaldía. Recordemos que estos trabajadores permanecían atrapados en la mina de oro El Progreso en el barrio Juan Pablo II desde el mediodía del viernes debido a un derrumbe dentro del socavón