Los centros comerciales de Antioquia tienen una amplia programación para vivir la Navidad

Celebración de la navidad en centros comerciales de Antioquia. Cortesía: Viva Envigado.

Medellín

Los dos últimos meses de este 2026 y el primer mes del año 2025 están marcados por una amplia programación en los centros comerciales de Antioquia para celebrar la Navidad.

La vocación turística de esta región ha llevado a tener planes para que los visitantes disfruten de diferentes actividades en estos espacios comerciales, en las que también participan los habitantes de este departamento.

Arkadia ya encendió la Navidad.

Desde el pasado sábado, 7 de noviembre, se encendieron las luces y adornos navideños en este centro comercial ubicado en la comuna de Belén, al suroccidente de Medellín.

Como parte de las experiencias en este centro comercial, se tiene un Bosque de Santa, una Oficina Postal, el Mundo Secreto de Santa, la Fábrica de Peluches, un Market Navideño y habrá Desayunos con Santa.

Cinco universos en El Tesoro

El Parque Comercial El Tesoro programó cinco universos para celebrar la Navidad, cuyas actividades comienzan hoy jueves, 12 de noviembre.

Para esta tarde se tiene previsto el tradicional Parade de Rudolf, con la participación de 40 artistas, con el que se da inicio a la temporada, evento que permite el ingreso libre de los visitantes.

Esta actividad se tiene prevista también los días viernes 13, viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

Allí también habrá cuatro atracciones para los más pequeños; novenas navideñas con Cantoalegre, la feria gastronómica Sabe a Navidad, Cartas al Niño Dios, encuentros con Rudolf, sorteos y otras actividades harán parte de la programación de la temporada.

En Viva Envigado la programación arranca este viernes

Este viernes, 13 de noviembre, se encenderá la Navidad en el Centro Comercial Viva Envigado, con más de 20 artistas en escena en el show de apertura que iniciará a las 6 de la tarde y culminará con el tradicional encendido de la decoración navideña.

En este centro comercial se instaló una Villa de Santa, una atracción central de 280 metros cuadrados, con más de 135.000 pelotas y un árbol navideño de 21 metros de altura.

La experiencia reúne doce atracciones distintas, entre ellas un tobogán invernal y un muro de escalada.

También se tienen previstos shows itinerantes protagonizados por Papá Noel y Polo entre el próximo sábado, 14 de noviembre, y el 24 de diciembre, con un espectáculo de nieve en Jardín Nómada como cierre.

Destella estará en San Diego.

La programación de este centro comercial comenzará este viernes, 13 de noviembre, y se extiende hasta el próximo 17 de enero.

Allí se tiene prevista una temporada denominada Destella, para convertir los deseos en realidad.

Para la apertura de esta temporada se presentará el Coro Cantoalegre este viernes, 13 de noviembre, a partir de las seis de la tarde, en la Plaza Sandiego.

En San Diego habrá encuentros al aire libre, programación cultural con cantos, villancicos y espacios tradicionales de celebración decembrina.

Unicentro tendrá Safari y Cuadra Navideña

Este centro comercial iniciará su programación especial este viernes, 13 de noviembre, con una Navidad Safari, una propuesta temática de aventura, exploración y entretenimiento.

El musical UMA, en el Safari de Navidad, será protagonista con una historia que lleva a los asistentes a buscar la estrella de esta temporada del año con un espectáculo que está previsto para las seis de la tarde de este viernes, 13 de noviembre.

Además, se tienen previstas 15 estaciones temáticas que integran entretenimiento, aprendizaje y actividades para diferentes públicos.

Los visitantes pueden tener recorridos en tren, espacios de lectura, circuitos de retos, mercado navideño, talleres de cerámica y pintura, galería de arte, zonas de juego y entrenamiento.

La programación incluirá las tradicionales novenas y la tercera edición de la Cuadra Navideña, que se realizará del 27 al 30 de noviembre sobre la avenida Bolivariana.

En Santafé habrá viaje al corazón de la Navidad

Como parte de la programación de los reencuentros, en el Centro Comercial Santafé Medellín se tendrán actividades alrededor de la ilusión, los abrazos y la memoria.

Acudiendo a un viaje en tren, están preparando las actividades para viajar muy pronto al corazón de la Navidad.

La inauguración de la experiencia navideña se tiene prevista para el próximo fin de semana y el domingo, 15 de noviembre, se le dará la apertura oficial.

Uno de sus atractivos será la pista de patinaje sobre hielo en la plazoleta central de este centro comercial.

También se tienen previstas presentaciones musicales, un Mundo Market Navideño y actividades gastronómicas en los pasillos de Santafé Medellín.

Tito es el protagonista de Los molinos.

El próximo 20 de noviembre se tiene previsto el show de encendido navideño en el Centro Comercial Los Molinos, donde se tienen previstas diferentes actividades alrededor de Tito, un gran oso que es el personaje de la Navidad en este lugar.

El Bosque de Tito tendrá un inflable del Osito acompañado de un árbol navideño monumental y estaciones con luces y decoración clásica.

Además, se tienen actividades como un taller de galletas de Tito, la Casa de Regalos, una caravana por el centro comercial, clases de rumba, yoga y jornadas de adopción de mascotas.

En Rionegro también habrá celebración.

El Centro Comercial San Nicolás dará apertura a la Navidad este sábado, 14 de noviembre, con la iluminación de todo el perímetro de su construcción, además de las zonas verdes en conexión con el alumbrado Paisajes del Agua.

En este lugar se proyectará “Dulce y el Corazón del Bosque”, un cortometraje y una canción que podrán disfrutarse en diferentes escenarios temáticos del centro comercial.

La programación incluye un musical de lanzamiento, un pesebre hecho por el artista marinillo Alberto Soto, conciertos, novenas, talleres infantiles, encuentros literarios y personajes itinerantes.

Son más de 20 actividades gratuitas que se tienen previstas en este centro comercial durante la temporada navideña.