Anorí- Antioquia

La Séptima División del Ejército reportó que tropas Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 sostuvo un combate contra la subestructura Jorge Mario Valle del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, donde incautaron armas, equipos de comunicación y se recuperó una menor de edad que fue abandonada por sus compañeros cuando huyeron de los uniformados.

Según el reporte Coronel Diego Fernando Tonguino Buchelly, comandante Fuerza de Despliegue Rápido N.7 tras recibir información de la inteligencia militar, los uniformados llegaron hasta una zona del corregimiento de Liberia-Charcón y sostuvieron un combate con los ilegales. En el lugar desmantelaron una central de comunicaciones clandestinas donde tenían instaladas diferentes antenas para mejorar la comunicación con los ilegales de la zona. Desde allí, alias Pinky, cabecilla de la Subestructura, coordinaría acciones como las extorsiones, secuestros, homicidios, minería y narcotráfico.

“Durante la operación se incautaron tres fusiles, tres pistolas, más de mil cartuchos de diferentes calibres, 12 probadores para fusil y seis probadores para pistola, así como equipos de comunicaciones, material de intendencia, dispositivos tecnológicos y otros elementos de interés para la inteligencia militar”, reportó el oficial.

También se encontraron otros objetos, como un detector portátil de drones y un amplificador de señal para ubicar los drones lanzados por el ejército con apoyo del gobierno de los Estados Unidos, que pretenden ubicar laboratorios de cocaína y campamentos de los ilegales.

En el lugar también aprehendieron a una menor de 17 años que fue dejada abandonada por sus compañeros cuando el ejército copó el lugar. La adolescente reclutada por el grupo fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia.

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