Medellín

A las 6 de la tarde del viernes 27 de noviembre, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, John Maya, acompañaron el encendido del alumbrado navideño de la capital de Antioquia. Este podrá observarse en los acostumbrados lugares como la Av. La Playa y el Paseo del río, además de otros 26 espacios como los parques de las 16 comunas y corregimientos.

Como novedad este año y como consecuencia del fenómeno de El Niño, los alumbrados solo estarán encendidos desde las 6 p.m. hasta las 12 a.m. para contribuir con el ahorro de energía.

“Este año los alumbrados son un recorrido por el mundo, básicamente reconociendo todas las culturas en el mundo, los países, los continentes. Y este es el año 59, el año entrante; celebraremos los 60 años del alumbrado y cada vez tienen que ser más bonitos”, dijo el alcalde Fico

Los alumbrados que tienen luces LED estarán encendidos hasta el 11 de enero y no se le cargará el costo a la cuenta de servicios públicos, recalcó EPM

Novedades

Los alumbrados contarán con nueve pabellones inmersivos, espacios en los que los visitantes podrán interactuar con imágenes, sonidos y movimientos. Estos son: el Pabellón Andino, el Africano, el Árabe, el Mediterráneo, el Nórdico, el Pabellón Oriental, el Amazónico y el Oceánico. La música de estas experiencias fue producida por el propio equipo de Alumbrados EPM.