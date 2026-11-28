La asesora de la UTL de la congresista Claudia Romero respondió públicamente a los señalamientos realizados por Angie Rodríguez el pasado 26 de noviembre, relacionados con sus estudios académicos y su trayectoria laboral.

Mediante un comunicado divulgado este sábado 28 de noviembre, rechazó las acusaciones y aseguró que cuenta con los soportes correspondientes para respaldar su formación profesional en la Fundación Universitaria San José.

Frente a los cuestionamientos sobre los tres programas académicos cursados en dicha institución, Melo afirmó que cumplió con los tiempos de formación establecidos, realizó los pagos correspondientes y presentó las evaluaciones requeridas.

De igual manera, aseguró que la institución universitaria ha respaldado públicamente y ante la justicia su proceso académico. De acuerdo con su argumento, la universidad certificó ante un juzgado que, hasta la fecha, no existe una sentencia judicial que haya invalidado o anulado sus títulos, por lo que estos continúan vigentes.

En relación con su experiencia laboral en el Despacho Presidencial, donde coincidió con Rodríguez, Melo sostuvo que su negativa a entregar información privada sobre el presidente, que según dijo le era solicitada constantemente por la entonces funcionaria, generó una enemistad hacia su trabajo.

También señaló que el 16 de diciembre del 2025 Rodríguez habría ordenado su reubicación y el allanamiento de su lugar de trabajo, bajo el argumento de una solicitud presidencial.

Sin embargo, indicó que esa decisión fue revocada por el jefe de Estado, quien, de acuerdo con su versión, desconocía que se estuvieran adoptando determinaciones de esa naturaleza sin su aprobación.

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Melo rechazó señalamientos sobre una supuesta secta

Otro de los puntos abordados en el pronunciamiento fue el señalamiento de que estaría “rodeada de una secta corrupta”. Frente a esta afirmación, Melo rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó que, pese a la gravedad de las acusaciones, no se hubieran presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Sobre su actual vinculación laboral, aclaró que los títulos académicos cuestionados no han sido utilizados para acceder a un contrato con el Estado ni para mantener su labor.

Finalmente, informó que ejerce su derecho a la defensa dentro de la actuación disciplinaria que adelanta la Procuraduría General de la Nación y que continúa a la espera de los pronunciamientos del Ministerio de Educación. Además, confirmó que adelanta las acciones judiciales correspondientes frente a la Fundación Universitaria San José.

Cabe recordar que Rodríguez aseguró que Nelfy Melo Morales habría obtenido de manera irregular tres títulos académicos falsos cuando se desempeñaba como secretaria del entonces presidente Gustavo Petro.

De igual forma, señaló que actualmente está vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Claudia Romero, quien también ha sido mencionada en los cuestionamientos relacionados con la presunta falsedad de diplomas.