Palmeiras vs Estudiantes de La Plata: fecha y hora de la final de Copa Libertadores

La Copa CONMEBOL Libertadores 2026 está a punto de conocer a su nuevo campeón. Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputarán la gran final del certamen este sábado 28 de noviembre, en un partido único que tendrá como escenario el histórico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay desde las 3:00 PM hora colombiana.

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Palmeiras busca la cuarta

El conjunto brasileño buscará conquistar su cuarto título de Copa Libertadores, después de sus títulos en 1999, 2020 y 2021. Además, tendrá la oportunidad de sacudirse de la derrota sufrida en la final de 2025 frente a Flamengo, rival contra el que acaba de perder la liga local.

Por su parte, Estudiantes intentará conseguir su quinta corona continental. El equipo argentino ya levantó el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009, y buscará volver a celebrar después de 17 años.

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La final también tendrá un aspecto histórico: Palmeiras y Estudiantes volverán a enfrentarse por el título en el mismo estadio donde definieron la edición de 1968. En aquella ocasión, el equipo argentino se impuso 2-0 en el partido de desempate y consiguió su primera Libertadores.

Colombianos en busca del título

El colombiano Jhon Arias llega a la final como uno de los futbolistas más importantes de Palmeiras en el certamen. El extremo suma tres goles y dos asistencias en el torneo, además de liderar la estadística de pases clave, con 26, según el portal Sofascore. El colombiano buscará conseguir su segunda Libertadores, anteriormente conseguida en 2023 con Fluminense.

Por el lado de Estudiantes, Edwuin Cetré buscará aportar para conseguir un título internacional. El extremo colombiano pelea por un lugar en el once titular de Alexander Medina, en medio de las alternativas que maneja el entrenador para reemplazar a Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado en la semifinal frente a Flamengo.

Fecha y hora de la final de la Libertadores:

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 3:00 PM hora local

Lugar: Centenario de Montevideo