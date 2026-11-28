600 uniformados acompañarán la consulta popular del Área Metropolitana de Oriente
Solo uno de los ocho municipios decidió imponer ley seca durante la jornada electoral de este domingo 29 de septiembre.
Oriente de Antioquia
Las autoridades informaron que toda la logística está preparada para la consulta popular que permitirá decir si se crea o no el Área Metropolitana del Oriente. Las votaciones se realizarán este domingo 29 de noviembre entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en las poblaciones de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer.
La gobernación de Antioquia informó que solo el municipio de Guarne decretó ley seca para la jornada electoral y es Guarne, pero los otros siete no la han aplicado y están en libertad de aplicarla.
“384 mil ciudadanos de 8 municipios del Valle de San Nicolás están llamados a las urnas y podrán decidir qué esquema quieren para que el territorio se coordine. Este día podrán votar sí o no al área metropolitana del Valle de San Nicolás”, recordó Luis Fernando Agudelo Henao, director de Planeación Antioquia.
En estas poblaciones habrá 87 puestos de votación, distribuidos así: 51 urbanos, 35 rurales y uno carcelario, que contarán con 501 mesas.
600 uniformados de varias especialidades garantizarán la seguridad en estas poblaciones.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...