Oriente de Antioquia

Las autoridades informaron que toda la logística está preparada para la consulta popular que permitirá decir si se crea o no el Área Metropolitana del Oriente. Las votaciones se realizarán este domingo 29 de noviembre entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en las poblaciones de La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, Rionegro y San Vicente Ferrer.

La gobernación de Antioquia informó que solo el municipio de Guarne decretó ley seca para la jornada electoral y es Guarne, pero los otros siete no la han aplicado y están en libertad de aplicarla.

“384 mil ciudadanos de 8 municipios del Valle de San Nicolás están llamados a las urnas y podrán decidir qué esquema quieren para que el territorio se coordine. Este día podrán votar sí o no al área metropolitana del Valle de San Nicolás”, recordó Luis Fernando Agudelo Henao, director de Planeación Antioquia.

En estas poblaciones habrá 87 puestos de votación, distribuidos así: 51 urbanos, 35 rurales y uno carcelario, que contarán con 501 mesas.

600 uniformados de varias especialidades garantizarán la seguridad en estas poblaciones.