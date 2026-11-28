Tabla de posiciones del Grupo B cuadrangulares Liga Colombiana, tras empate de Millonarios y América
El duelo disputado en el Estadio El Campín tuvo tres expulsados y una gran cantidad de amarillas.
Se disputó la tercera fecha del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. Por un lado, el Deportivo Cali firmó un amargo empate a un tanto (1-1) con Atlético Bucaramanga; entretanto, en el clásico de la jornada, Millonarios y América de Cali igualaron a cero (0-0) en el Estadio El Campín.
Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga
A primera hora, Cali y Bucaramanga empataron 1-1 en el Estadio de Palmaseca. Aunque el cuadro verdiblanco se puso en ventaja sobre los 14 minutos con anotación de cabeza de Leyser Chaverra, la paridad llegó al 51′ con un remate potente dentro del área de Luciano Pons.
Millonarios 0-0 América de Cali
La fecha cerró en el Estadio El Campín de Bogotá con otra paridad: 0-0 entre Millonarios y América. Más allá de las oportunidades que hubo en cada bando, lo más llamativo pasó por las expulsiones. En el azul se fue Rodrigo Contreras y en el rojo lo hicieron Dany Rosero y Yani Quintero.
Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Colombiana 2026
|POS.
|Equipo
|Puntos
|Dif.
|1.
|América de Cali*
|5
|+3
|2.
|Millonarios
|5
|+1
|3.
|Deportivo Cali
|2
|-1
|4.
|Atlético Bucaramanga
|2
|-3
*América se queda con el liderato gracias al punto invisible obtenido por haber sido segundo en el todos contra todos.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...