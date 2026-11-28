Duelo de cuadrangulares finales de la Liga Colombiana entre Millonarios y América de Cali en El Campín / Colprensa

Se disputó la tercera fecha del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2. Por un lado, el Deportivo Cali firmó un amargo empate a un tanto (1-1) con Atlético Bucaramanga; entretanto, en el clásico de la jornada, Millonarios y América de Cali igualaron a cero (0-0) en el Estadio El Campín.

Deportivo Cali 1-1 Atlético Bucaramanga

A primera hora, Cali y Bucaramanga empataron 1-1 en el Estadio de Palmaseca. Aunque el cuadro verdiblanco se puso en ventaja sobre los 14 minutos con anotación de cabeza de Leyser Chaverra, la paridad llegó al 51′ con un remate potente dentro del área de Luciano Pons.

Millonarios 0-0 América de Cali

La fecha cerró en el Estadio El Campín de Bogotá con otra paridad: 0-0 entre Millonarios y América. Más allá de las oportunidades que hubo en cada bando, lo más llamativo pasó por las expulsiones. En el azul se fue Rodrigo Contreras y en el rojo lo hicieron Dany Rosero y Yani Quintero.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Colombiana 2026

POS. Equipo Puntos Dif. 1. América de Cali* 5 +3 2. Millonarios 5 +1 3. Deportivo Cali 2 -1 4. Atlético Bucaramanga 2 -3

*América se queda con el liderato gracias al punto invisible obtenido por haber sido segundo en el todos contra todos.