Abelardo de La Espriella posesionó a Viviane Morales como consejera comisionada de Paz. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó este miércoles 4 de noviembre de 2026 a Viviane Morales como consejera comisionada de Paz. La exfiscal regresa al Gobierno Nacional, luego de haber salido de la cartera de Educación por motivos personales.

Morales también asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

Lea también: Cámara de Representantes aprueba Ley de Sometimiento del Gobierno de De La Espriella

De acuerdo con la administración actual, su objetivo principal será analizar y desmantelar la “falsa paz” y “realizará una revisión completa de la ejecución de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la asignación de los recursos públicos e identificará las deficiencias institucionales que han impedido la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”.

Además, esta decisión responde a la intención de “eliminar el uso del discurso de paz como herramienta de impunidad y privilegios políticos”.

Perfil y trayectoria de Viviane Morales

La abogada, de 64 años, es egresada de la Universidad del Rosario y cuenta con una especialización en Derecho Constitucional, además de tener más de tres décadas de experiencia en el sector público.

Morales fue embajadora de Colombia en Francia entre 2018 y 2021, durante el gobierno del presidente Iván Duque.

Lea más: ¿Murió la ‘Paz Total’? Aprobación de ley de sometimiento enfrenta a congresistas

También fue la primera mujer en ejercer como fiscal general de la Nación entre 2011 y 2012, pese a que su periodo terminó de forma anticipada por decisión del Consejo de Estado debido a irregularidades en la votación de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, mientras ocupó el cargo, adelantó investigaciones relacionadas con hechos de corrupción y derechos humanos, entre otros.

Antes de eso, Morales fue representante a la Cámara (1991-1998) y senadora de la República (2014-2018 y 1998-2002), desempeñándose en diferentes comisiones relacionadas con asuntos constitucionales y de justicia.

En cuanto a su trayectoria política, Morales hizo parte del Partido Liberal, pese a que en los últimos años se ha acercado a movimientos de inclinación conservadora y cristiana. En 2016, promovió un referendo para que los ciudadanos decidieran si las parejas del mismo sexo podían adoptar menores de edad, el cual generó un gran debate nacional y finalmente no se llevó a cabo.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: