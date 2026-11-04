El presidente De La Espriella posesionó a Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior

Este miércoles 4 de noviembre de 2026, en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella tomó posesión de Alejandro Ordóñez como el nuevo ministro del Interior.

En su equipo, Carlos Ramiro Chavarro asumirá el cargo de viceministro del Interior, mientras que María Eugenia Carreño será la viceministra encargada del diálogo social.

Ordóñez Maldonado llega tras la salida de Rodrigo Lara del cargo. El embajador ante la OEA asumirá una de las carteras más importantes del Gobierno, encargada de coordinar las relaciones con los distintos sectores del Estado, promover el diálogo político y atender asuntos relacionados con la gobernabilidad y el orden público.

Perfil y trayectoria de Alejandro Ordóñez

El nuevo ministro es abogado y político colombiano, graduado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, donde también se especializó en Derecho Administrativo.

Entre 2009 y 2016 se desempeñó como procurador general de la Nación, cargo para el que fue reelegido, convirtiéndose en el primer funcionario en ocuparlo durante dos periodos consecutivos.

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Asimismo, fue magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008 y presidente de esa corporación entre 2004 y 2005. Su trayectoria en el ámbito público también incluye su paso por el Concejo de Bucaramanga, donde ejerció como concejal entre 1986 y 1989.

En el ámbito académico, Ordóñez fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, en sus sedes de Bucaramanga y Bogotá, y se desempeñó como director del Centro de Investigaciones de esa institución.

La llegada de Ordóñez al gabinete de De la Espriella, quien también había sido posesionado el pasado 15 de septiembre como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, despierta expectativas y cuestionamientos sobre la relación del Ejecutivo con las bancadas legislativas y los sectores de oposición, especialmente en medio de los debates sobre las reformas del Gobierno.

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