Estos son los rostros detrás de la toma de los rehenes en El ÉÉxito de Cartagena
El presidente Abelardo De La Espriella publicó el video de la operación que permitió la liberación de todos los rehenes.
Muchas preguntan aún persisten sobre el operativo, que permitió la liberación de los 30 rehenes, quienes estuvieron durante cerca de 16 a 18 horas retenidos por hombres armados que ingresaron al almacén Éxito de La Castellana, en la ciudad de Cartagena.
El hecho ocurrió ayer martes 24 de noviembre y parte de la madrugada del 25, luego de un intento fallido de asalto a un carro de valores, que terminó en una retención de los cientes y empleados del almacén.
El caso trascendió tanto que toda la cúpula militar y de la Policía, junto al presidente Abelardo De La Espriella y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay llegaron hasta el almacén en horas de la noche, en medio de un operativo que finalizó cerca de la 1:15 de la madrugada, cuando unos 30 comandos especializados del COPES, Gaula y Jungla, ingresaron al almacén.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...