Muchas preguntan aún persisten sobre el operativo, que permitió la liberación de los 30 rehenes, quienes estuvieron durante cerca de 16 a 18 horas retenidos por hombres armados que ingresaron al almacén Éxito de La Castellana, en la ciudad de Cartagena.

El hecho ocurrió ayer martes 24 de noviembre y parte de la madrugada del 25, luego de un intento fallido de asalto a un carro de valores, que terminó en una retención de los cientes y empleados del almacén.

El caso trascendió tanto que toda la cúpula militar y de la Policía, junto al presidente Abelardo De La Espriella y al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay llegaron hasta el almacén en horas de la noche, en medio de un operativo que finalizó cerca de la 1:15 de la madrugada, cuando unos 30 comandos especializados del COPES, Gaula y Jungla, ingresaron al almacén.