La iniciativa, impulsada por el senador Nicolás Gómez y el representante a la Cámara Julio César Triana, con el respaldo del concejal de Bogotá Rolando González, busca modificar el Código de Procedimiento Penal para facultar a la Policía Judicial a realizar allanamientos cuando existan pruebas inmediatas sobre la ubicación de un bien hurtado, sin necesidad de contar previamente con una orden escrita de la Fiscalía.

El mecanismo aplicaría cuando la víctima presente evidencias inmediatas, como el rastreo en tiempo real, grabaciones de video o códigos IMEI, entre otras, que permitan establecer que el bien robado se encuentra dentro de un inmueble o establecimiento comercial, desde donde se impide su recuperación.

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía y el Ministerio de las TIC, en 2026 se han reportado más de 56.169 celulares hurtados en el país, de los cuales el 84 % nunca se recupera.

Según cifras del Distrito, la situación es aún más preocupante en Bogotá, donde el 92 % de los teléfonos hurtados jamás regresa a manos de sus propietarios.

Otro caso es el hurto de bicicletas en la capital, de las cuales el 80 % termina siendo comercializado en el mercado negro, sin posibilidad de devolución a sus dueños.

“Es inaceptable que mientras un ciudadano sabe exactamente dónde está su celular o bicicleta hurtada, las autoridades tengan las manos atadas por excesos de trámites”, aseguró el representante Triana.

Cabe mencionar que la iniciativa no generaría impacto fiscal para el Estado, debido a que la Policía Judicial ejercería esta facultad con el personal y los recursos institucionales con los que ya cuenta.

Recordemos que el trámite legislativo del proyecto comenzará en la Comisión Primera del Senado.