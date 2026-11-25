Pie de foto: En su agenda en La Guajira, el Presidente Abelardo De La Espriella entregará el nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional de Riohacha.

Este miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella lideró en La Guajira la inauguración del nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional-ERON.

En su intervención, el mandatario explicó que esta megacárcel, contará con la capacidad para 1722 personas privadas de la libertad, con el propósito de aunar esfuerzos para acabar con el hacinamiento carcelario en la capital de la Guajira.

El presidente señaló que “las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones, desde donde se siguen cometiendo delitos”. Esto tras reiterar en que no permitirá corrupción dentro del sistema penitenciario.

LLamado al Inpec

Durante la inauguración del nuevo Centro de Reclusión en La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec reforzar las medidas de seguridad e investigar a los guardias que puedan estar facilitando el ingreso de celulares: “También he ordenado que se investigue cómo llegan a los internos”.

El mensaje fue directo para el Inpec, Uspec y sus funcionarios, y es que no deben permitir que sigan delinquiendo y que los centros de reclusión se utilicen para la criminalidad. Aseguró que su trabajo debe ser impedir que extorsionen, amenacen y cometan otros delitos.