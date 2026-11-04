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04 nov 2026 Actualizado 05:02

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Política

Cámara de Representantes aprueba Ley de Sometimiento del Gobierno de De La Espriella

Con 95 votos a favor y 10 en contra, la Cámara aprobó el proyecto de Ley de Sometimiento

Juan David Gutiérrez

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