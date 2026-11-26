Gobierno frena entrada de Colombia a los BRICs y al nuevo Banco de Desarrollo: ¿Cuál es la razón?
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Colombia no continuará con las acciones encaminadas para ingresar a ese grupo.
Se cumplieron los más de 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella y continúan los giros en la política exterior del país.
En las últimas horas, el Gobierno informó que no continuará con las gestiones para lograr el ingreso y la adhesión de Colombia al grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo de ese organismo multilateral, cuyos países fundadores son China, Brasil, Rusia e India.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...