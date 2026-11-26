Se cumplieron los más de 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella y continúan los giros en la política exterior del país.

En las últimas horas, el Gobierno informó que no continuará con las gestiones para lograr el ingreso y la adhesión de Colombia al grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo de ese organismo multilateral, cuyos países fundadores son China, Brasil, Rusia e India.