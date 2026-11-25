Para este miércoles estaba programado un debate de control político en la Comisión Primera de Senado por los llamados “sexocontratos”, escándalo que salpica al gobierno de Gustavo Petro. La citación era del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

Aunque la sesión inició, en varias oportunidades se vio interrumpida por fallas eléctricas el recinto de la Comisión Primera. Debido a esto, la mesa directiva decidió aplazar la cita para la próxima semana. Sin embargo, el director del Dapre, Carlos Ríos, quien ha hecho las denuncias, habló del tema.

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