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04 nov 2026 Actualizado 12:38

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¿Murió la ‘Paz Total’? Aprobación de ley de sometimiento enfrenta a congresistas

Desde el Pacto Histórico se han referido a la ley como “paz traqueta”; aseguran que beneficia a testaferros y lavadores de activos. Hernán Cadavid explica lo aprobado.

¿Murió la “Paz Total”?: aprobación de ley de sometimiento enfrenta a congresistas

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Los representantes Hernán Cadavid, del Centro Democrático, y Daniel Monrroy, del Pacto Histórico, debatieron en los micrófonos de 6AM W luego de que el Congreso aprobara la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Para Cadavid, esta decisión significa el fin de la paz total y el nacimiento del “acogimiento a la Constitución y a la ley”.

De otro lado, Monrroy cuestionó los beneficios que la ley de sometimiento le daría a los narcotraficantes y criminales. “Murió la paz total, pero nació la paz traqueta”, respondió.

“Los ‘narcos’ tendrán un trato penal diferenciado. Quedamos preocupados porque en el artículo 16 vemos cómo se genera una estrategia para que se dé una pena mínima a los testaferros y lavadores de dinero”.

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Escuche el debate completo aquí:

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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