En la tarde de este miércoles, 25 de noviembre, habló Elsa Noguera, ministra de Transporte, quien anunció que el Gobierno Nacional, en cabeza de la cartera que ella maneja, cerró un crédito de 300 millones de dólares para la renovación tecnológica de todos los centros de control de los aeropuertos del país.

300 millones para renovar centros de control de aeropuertos en Colombia

La ministra Noguera afirmó que “este mismo año queda cerrado” ese crédito que, entre otras cosas, equivale a casi un billón de pesos.

“Hoy nuestra prioridad es garantizar la seguridad aérea y, por eso, viene una renovación tecnológica con una cantidad de radares nuevos que vamos a adquirir para poder tener total garantía de que cuando viajamos lo vamos a hacer de una manera segura”, agregó la funcionaria.

Situación en la Aerocivil

Por otro lado, la jefa de la cartera de Transporte colombiano se refirió a la situación actual que hay en la Aeronáutica Civil, asegurando que en esa entidad hay una “debilidad institucional” y, además, “mucho desorden”.

“Hay muchas denuncias que ha tocado trasladar directamente a los entes de control, pero la casa se está poniendo en orden y se está priorizando siempre la seguridad aérea”, subrayó Noguera.

En esa línea, la funcionaria enfatizó en que lo más grave que ha pasado dentro de la Aerocivil es la “falta de conciencia de no actualizar los equipos tecnológicos que hay en las torres de control de los aeropuertos del país”.

“Recordemos que ya llevan casi trece años y no se hacía mantenimiento preventivo. La buena noticia es que todo esto ya lo estamos resolviendo. Tenemos como prioridad, primero, la seguridad aérea, y luego sí la inversión en infraestructura en los aeropuertos que están manejados por la Aerocivil”, complementó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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