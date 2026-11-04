De la Espriella advirtió captura de responsables de atentado en El Patía: no van a someter al Cauca

Tras condenar el ataque, el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una fuerte advertencia.

La advertencia fue que no dejará que sometan al departamento del Cauca, al mismo tiempo en que aseguró, que van a capturar a los responsables del vehículo que estalló cerca a la Subestación de Policía de el estrecho, en El Patía al sur de esta región, y que dejó a una persona muerta y a dos mujeres heridas.

La detonación afectó también a la localidad que vive en cercanías a la vía Panamericana, por lo que el presidente De La Espriella confirmó el despliegue de la Fuerza Pública en el departamento, para identificar y posteriormente capturar a los responsables de este hecho que sacudió al municipio de El Patía, en la mañana de este miércoles.

La condena a este ataque la hizo el presidente en medio de la celebración de los 135 años de la Policía desde la Escuela de Cadetes General Santander, desde donde les reiteró su apoyo completo a los soldados y policías y que no dejará que los grupos criminales los intimiden.

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